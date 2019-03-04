إصابة 15 مدنياً بإنفجار قنينة لغاز كلور في بابل

2019/03/04 | 22:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أصيب 15 شخصاً بإنفجار قنينة لغاز الكلور شمالي مدينة الحلة مركز محافظة بابل.

وذكر مصدر أمني ، ان “قنينة كلور انفجرت على الطريق السريع قرب إحدى المطاعم في ناحية النيل وادى الى إصابة واختناق اكثر من ١٥ مدنياً”.وأضاف، أن “سيارة محملة بقناني الكلور انفجرت احداهن” مشيراً الى “إصابة سائق سيارة إسعاف أيضاً بالحادث”.





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