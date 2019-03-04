2019/03/04 | 22:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس – بابل اكدت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة،الاثنين، انها وقعت مذكرة اتفاق مع محافظة بابل بقيمة 121 مليار دينار لإكمال مشروع مجاري الحلة على ان تتولى الوزارة حصرا آلية تنفيذه.وقال وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة بنكين ريكاني في مؤتمر صحفي عقده اليوم ( 4اذار 2019) وحضرته “ناس” ان “الوزارة وقعت مذكرة اتفاق مع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بلا شركات ولا مقاولات..



الإسكان: كوادر الوزارة “حصراً” ستنفذ مشروع مجاري الحلة الكبير NAS | موقع ناس الرسمي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بلا شركات ولا مقاولات.. الإسكان: كوادر الوزارة “حصراً” ستنفذ مشروع مجاري الحلة الكبير) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بلا شركات ولا مقاولات.. الإسكان: كوادر الوزارة “حصراً” ستنفذ مشروع مجاري الحلة الكبير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).