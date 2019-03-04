بمواصفات منافسة “Huawei” تطلق هاتفا رخيصا بـ 3 كاميرات

2019/03/04 | 22:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت مواقع مهتمة بشؤون التقنية أن شركة “Huawei” تنوي إطلاق هاتف مميز بمواصفات منافسة وسعر مقبول.ومن المفترض أن يحمل الهاتف الجديد اسم “P30 Pro”،

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