النجيفي يطالب بسحب يد محافظ نينوى ومنعه من السفر

2019/03/04 | 22:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ نينوى

طالبت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية، اليوم الإثنين، بسحب يد محافظ نينوى نوفل العاكوب ومنعه من السفر بعد وصول قناعة اللجنة قيام العاكوب بخروقات وأعمال فساد كبيرة وتلاعب مالي .

وقال أسامة النجيفي رئيس لجنة تقصي الحقائق بمحافظة نينوى في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنه” خلال العمل الدؤوب للجنة تقصي الحقائق في محافظة نينوى ، تكشفت للجنة ملفات خطيرة للغاية تتعلق بالخروقات والمخالفات المالية غير المسبوقة للسيد نوفل العاكوب محافظ نينوى ، فضلا عن اهدار المال العام عبر سلسلة من التصرفات التي لا يمكن أن تنتظم على وفق نظام أو قانون ، ما يشكل ظاهرة فساد كبير “.

ودعا النجيفي رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ اجراءات سريعة منها :

سحب يد السيد المحافظ لمنع أي تأثير على لجان النزاهة والهيئات القضائية التي تحقق معه .اتخاذ الاجراءات القانونية لمنعه من السفر ولحين من الانتهاء من التحقيقات بشأن التهم والخروقات المسندة له”.

وتابع

أن ” التصدي للفساد ومكافحته يضيف زخما كبيرا لوقف أي انهيار أمني في محافظة خرجت

من أقسى احتلال يمثله تنظيم داعش الإرهابي .

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