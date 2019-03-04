2019/03/04 | 22:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة نجحت وحدات الجيش السوري، في القضاء على “مجموعات إرهابية” في مدينتي مورك واللطامنة بريف حماة الشمالي، وفقا لوكالة “سانا”.وتأتي عملية القضاء على المجموعات الإرهابية في ريف حماة، عقب أعلان مصدر عسكري بالجيش السوري عن سقوط عدد من الجنود بين قتيل ومصاب خلال التصدي لهجوم إرهابي على بعض النقاط العسكرية على امتداد محور […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجيش السوري يقضي على “مجموعات إرهابية” في ريف حماة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجيش السوري يقضي على “مجموعات إرهابية” في ريف حماة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).