محدث..الذهب يفقد 11 دولاراً عند التسوية مع صعود العملة الأمريكية

2019/03/04 | 22:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: تراجعت أسعار الذهب للجلسة السادسة على التوالي عند تسوية تعاملات اليوم الاثنين، ليفقد المعدن الأصفر أكثر من 11 دولاراً، مع صعود الدولار الأمريكي وسط ترقب التطورات التجارية العالمية.





ويأتي هبوط المعدن الأصفر مع تحسن شهية المخاطرة بدعم التفاؤل بشأن اقتراب عقد صفقة تجارية بين الصين والولايات المتحدة.





ويتفاءل المستثمرون بإمكانية توصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق تجاري، خاصة بعد التقارير الصحفية التي أفادت بأن الجانبين الصيني والأمريكي على اقتناع بأن المحادثات تقدمت إلى نحو بعيد بما يسمح أن يلتقي رئيسا الدولتين في 27 مارس الجاري.





وفي بيانات اقتصادية اليوم، تراجع الإنفاق على البناء في الولايات المتحدة بعكس توقعات المحللين خلال ديسمبر الماضي.





وعند التسوية، هبط سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل بنحو 0.9% إلى 1287.50 دولار للأوقية، لتفقد 11.70 دولار للأوقية.





وبحلول الساعة 6:43 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.4% ليصل إلى 1287.7 دولار للأوقية

وخلال تلك الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة تزيد عن 0.1% ليصل إلى مستوى 96.534.





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