وزير الطاقة الروسي: سنسرع وتيرة خفض إنتاج النفط خلال مارس

2019/03/04 | 22:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: قال وزير الطاقة الروسي إن موسكو تعتزم تسريع وتيرة خفض إنتاجها من النفط بنهاية شهر مارس الجاري.





وأضاف "ألكسندر نوفاك" في تصريحات للصحفيين اليوم الإثنين، أن روسيا ستقوم بخفض إنتاج النفط بحوالي 228 ألف برميل يومياً في مارس الجاري مقارنةً بمستويات أكتوبر، وفقاً لوكالة "رويترز".





وتابع وزير الطاقة الروسي: "لدينا رغبة في أنه سيكون هناك معدل امتثال أعلى لاتفاق أوبك في مارس مقارنة بالأشهر السابقة".





واتفقت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وحلفاؤها على خفض إنتاجهم من النفط بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً اعتباراَ من يناير الماضي من أجل توازن السوق.





وكان الوزير الروسي قد ذكر الجمعة الماضية أن بلاده خفضت إنتاجها من الخام بمقدار 97 ألف برميل يومياً في فبراير الماضي مقارنة بمستويات أكتوبر.





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