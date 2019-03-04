انتحار امرأة شنقاً جنوبي كركوك

2019/03/04 | 22:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ كركوك

أفاد

مصدر أمني، اليوم الإثنين، بأن امرأة متزوجة أقدمت على الانتحار وانهاء حياتها

شنقا جنوبي كركوك”.





وقال

المصدر لـ”لنور نيوز” إن ” امرأة متزوجة اقدمت على انهاء حياتها بعد ان خنقت نفسها بحبل

في منزلها منطقة بنجا علي جنوبي كركوك مساء اليوم “.

وتابع

ان” المراة التي تبلغ من العمر 26 عاما وان الاجهزة الامنية فتحت تحقيقيا بالموضوع

“.

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