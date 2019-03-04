أهالي الأمين يشتغيثون من إنقطاع الكهرباء ويناشدون الوزير لتدخل عاجل

2019/03/04 | 22:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أستغاث أهالي منطقة حي الامين شرقي العاصمة بغداد من انقطاع التيار الكهربائي عن منطقتهم منذ ثلاثة أيام بصورة مستمرة.

وناشد الأهالي عبر الفرات وزير الكهرباء لؤي الخطيب "بالتحرك العاجل لاعادة التيار الكهربائي لمنطقتهم بعد ثلاثة أيام من الانقطاع المستمر".انتهى

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