نائب عن سائرون: الايام القليلة المقبلة ستحسم ملف الداخلية

2019/03/04 | 22:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد النائب عن تحالف سائرون علاء الربيعي تمسك تحالفه بالشروط التي حددها بشخصية وزير الداخلية.

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