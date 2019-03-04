2019/03/04 | 22:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السفير الروسي لدى كاراكاس: سنرد بصرامة على محاولات حرمان شركاتنا من الاستثمار في فنزويلا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السفير الروسي لدى كاراكاس: سنرد بصرامة على محاولات حرمان شركاتنا من الاستثمار في فنزويلا) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السفير الروسي لدى كاراكاس: سنرد بصرامة على محاولات حرمان شركاتنا من الاستثمار في فنزويلا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).