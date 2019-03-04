2019/03/04 | 22:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش اليمني المدعوم بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية، اليوم الاثنين، إسقاط طائرة مسيرة تابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في محافظة حجة، شمال غربي اليمن.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجيش اليمني يعلن إسقاط طائرة مسيرة لـ"أنصار الله" شمال غربي حجة) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجيش اليمني يعلن إسقاط طائرة مسيرة لـ"أنصار الله" شمال غربي حجة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).