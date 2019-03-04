بالفيديو... أهداف مباراة الأهلي وبتروجيت في الدوري المصري (4-0)

2019/03/04 | 22:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق الأهلي فوزه التاسع على التوالي في الدوري المصري على بتروجيت برباعية نظيفة، في الجولة 26 من المسابقة.

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