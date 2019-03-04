2019/03/04 | 23:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقش رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، مع نظيريه الأردني عاطف الطراونة والمصري علي عبد العال آخر تطورات الأوضاع في المنطقة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي يلتقي نظيريه الأردني والمصري ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي يلتقي نظيريه الأردني والمصري ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).