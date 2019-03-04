الحلبوسي يبحث مع رئيس مجلس الشورى القطري العلاقات الثنائية بين البلدين

2019/03/04 | 23:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

دعا

رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الاثنين، قطر الى التعاون مع العراق بملف النازحين،

مبينا أنه من الملفات التي ما زالت البلاد تعاني منها وتعمل على معالجتها.

وقال

مكتب الحلبوسي في بيان في بيان “تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن الاخير

“التقى، رئيس مجلس الشورى القطري أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود، وجرى خلال

اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون في المجال الاقتصادي”.

وأكد

على “تطلعه لدعم الحكومة العراقية في تلبية متطلبات البرنامج الحكومي، من خلال

المساهمة في إعادة إعمار العراق الذي تضررت بناه التحتية؛ بسبب حربه ضد الإرهاب التي

خاضها نيابةً عن الجميع”.

كما

أشار رئيس مجلس النواب، وفقا للبيان، إلى “السعي لتوسيع آفاق التعاون على المستوى

الاقتصادي، وتفعيل ملف الاستثمار، والاستفادة من خبرات الشركات القطرية في هذا المجال”،

مشيرا إلى أن “ظروف البلد بعد الانتصار على داعش في تحسنٍ مستمرٍ ولا سيما في

المستوى الأمني والاجتماعي”.

ودعا

الحلبوسي، قطر إلى “التعاون مع العراق بملف النازحين”، موضحا أنه “من

الملفات التي ما زالت البلاد تعاني منها وتعمل على معالجتها وهي بحاجة إلى الوقت، ولكن

بالتعاون مع الأشقاء ومساندتهم يمكن حسم هذا الملف بوقت أقصر”.

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