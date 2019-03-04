حركة التغيير تبدي موقفها من اتفاق الديمقراطي والاتحاد الوطني

2019/03/04 | 23:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ رحبت حركة التغيير الكوردية، مساء الاثنين، بالاتفاق الذي ابرم بين الحزبين الرئيسين في اقليم كوردستان، الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، بشأن المشاركة في اجتماعات برلمان كوردستان ومنصب محافظ كركوك ووزير العدل في الحكومة الاتحادية.

وجاء في بيان مقتضب للحركة ورد لشفق نيوز، ان "الحركة تعد الاتفاق بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكوردستاني خطوة جيدة وتوجهاً صحيحاً لهذه المرحلة من خدمة العملية السياسية والمصالح العليا للشعب الكوردستاني ودعم الاستقرار في اقليم كوردستان والعراق".‎

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