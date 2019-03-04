2019/03/04 | 23:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترامب: أتخذت قرار وقف المناورات مع كوريا الجنوبية قبل "قمة فيتنام"

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