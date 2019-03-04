باكستان: السعودية حركت دولا في صراعنا مع الهند

2019/03/04 | 23:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الإعلام الباكستاني، فؤاد شودري، أن السعودية لعبت دورا هاما في تخفيف التوتر العسكري بين باكستان والهند.

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