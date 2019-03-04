غارة جوية تقتل 8 من إرهابيي

2019/03/04 | 23:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت القوات الأمنية العراقية مقتل 8 إرهابيين من تنظيم "داعش" الإرهابي، إثر ضربة جوية، تمت بالتنسيق مع التحالف الدولي على صحراء كبيسة.

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