الاعلام الامني: تدمير عجلة تحمل ارهابيين ومقتل ثمانية منهم في صحراء الانبار

2019/03/04 | 23:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاثنين، استهداف مجموعة ارهابية في صحراء كبيسة.وذكرت الخلية في بيان، تلقته /المعلومة/، انه “بناء على معلومات استخبارية بوجود مجموعة ارهابية في صحراء كبيسة جرى تنسيق سريع في قيادة العمليات المشتركة، حيث تم تنفيذ ضربة جوية ناجحة وتدميرها”.واضاف انه “على الفور خرجت قوة من لواء المشاة 29 […]

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