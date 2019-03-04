العجز التجاري المغربي يرتفع 8.6% على أساس سنوي في يناير

2019/03/04 | 23:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال لحسن الداودي، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة في المغرب، إن بلاده ستضع سقفا لأسعار المحروقات بحلول منتصف مارس آذار المقبل.

وأشار في تسجيل مصور نُشر على الموقع الإلكتروني لحزب العدالة والتنمية إلى أن سقفا للسعر سيتم فرضه في الفترة بين نهاية فبراير شباط ومنتصف مارس آذار.

أضاف أن القرار سيستند إلى رأي جهاز المنافسة الذي يتخذ من الرباط مقرا، والذي ينظر الآن في هوامش ربح شركات توزيع المحروقات.

وانطلقت الدعوات لوضع حد لهوامش ربح شركات التوزيع خلال حملة مقاطعة نظمها المستهلكون العام الماضي، واستهدفت شركات كبرى من بينها أكبر شركة للمحروقات في المغرب، والمملوكة لوزير الزراعة عزيز أخنوش.

وتعتمد البلاد على استيراد النفط المكرر منذ إغلاق المصفاة الوحيدة فيها عام 2015 بسبب ضرائب لم تسدد، وهو الأمر الذي ساهم في ارتفاع فاتورة استيراد الطاقة إلى 82.3 مليار درهم في عام 2018 من 69.5 مليار في 2017.

ورفع المغرب الدعم عن المحروقات تحت ضغط من مقرضين دوليين، لكنه يبقي على دعم غاز الطهي والسكر والقمح.

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