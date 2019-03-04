ألمانيا تتجه لسحب جنسيتها من المنضوين في تنظيمات

2019/03/04 | 23:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلتخطط الحكومة الألمانية لاسقاط الجنسية عن رعاياها المنضوين في صفوف تنظيمات "إرهابية" أجنبية خارج البلاد.وفي مؤتمر صحفي ببرلين، الإثنين، قالت المتحدثة باسم وزارة الداخلية، إليونور بيترمان، إنهم يعكفون على إعداد مشروع قانون لسحب المواطنة الألمانية، عن مزدوجي الجنسية، الذين يقاتلون في صفوف تلك التنظيمات.وأوضحت أنه جرى التوصل إلى تفاهم مع وزارة العدل بهذا الشأن.ولفتت إلى أنه من أجل سحب المواطنة من المدانين بالقتال في صفوف التنظيمات "الإرهابية"، يشترط أن يكونوا مزدوجي الجنسية وفوق سن الثامنة عشرة.وفي نفس المؤتمر الصحفي، أكد المتحدث باسم الحكومة، ستيفن سايبرت، أن مشروع القانون المزمع، يتعلق بالمقاتلين لصالح تنظيمات إرهابية، خارج ألمانيا.ومن المنتظر عرض مشروع القانون على مجلس الوزراء أولا، قبل إحالته إلى البرلمان للتصويت عليه.

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