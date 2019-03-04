تعطيل الدوام الرسمي في خانقين غداً

2019/03/04 | 23:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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افاد مصدر محلي في قضاء خانقين، الاثنين، بانه تقرر تعطيل الدوام الرسمي في القضاء يوم غد الثلاثاء.

وقال المصدر، ان “ادارة قضاء خانقين قررت تعطيل الدوام الرسمي في القضاء ليوم غد الثلاثاء”.

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان “ذلك جاء بمناسبة مرور الذكرى الـ28 لانتفاضة شعب كردستان والتحرر من الظلم والاضطهاد والتطهير العرقي”.

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