2019/03/04 | 23:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أصيب ١٥ مواطنا في محافظة بابل، الاثنين، بحالات اختناق شديدة جراء انفجار قنينة كلور قرب احد المطاعم في ناحية النيل شمال المحافظة.وقال مصدر في صحة بابل لـ”ناس” اليوم (٤اذار٢٠١٩ ) ان ” ١٥ مدنيا بينهم سائق سيارة اسعاف تعرضوا للاختناق والإصابة جراء انفجار قنينة معبئة بغاز الكلور قرب احد المطاعم الواقعة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قنينة “غاز كلور” متدحرجة من شاحنة تباغت زبائن مطعم في بابل NAS | موقع ناس الرسمي.

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