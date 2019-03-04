2019/03/04 | 23:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، إن بلاده تخطط لتسريع وتيرة خفض إنتاج النفط الشهر الجاري.





وأضاف نوفاك أنه بحلول نهاية الشهر سيصل إجمالي حجم الخفض في إنتاج الخام إلى 228 ألف برميل يوميا دون مستوى أكتوبر، وفقا لرويترز.





وأبلغ نوفاك الصحفيين يوم الاثنين قائلا "تقديراتنا أن نسبة الالتزام ستزيد في مارس عن الشهور السابقة".





وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض كبار منتجي النفط خارجها بقيادة روسيا اتفقوا على خفض إجمالي إنتاجهم من الخام بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا بدءا من الأول من يناير لتحقيق التوازن في السوق ودعم أسعار النفط الضعيفة.





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