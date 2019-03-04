العمليات المشتركة توضح علاقتها مع التحالف الدولي وحركة قواته على الأرض

2019/03/04 | 23:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أوضحت قيادة العمليات المشتركة، علاقتها مع التحالف الدولي وحركة قواته على الأرض والجو.

وأكدت العمليات المشتركة في بيان لخلية الاعلام الأمني تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، أن "حركة قوات التحالف الدولي على الأرض وفي الجو تجري ضمن سياقات عمل دقيقة و مشروطة بموافقة القائد العام للقوات المسلحة وقيادة العمليات المشتركة".وشددت القيادة على أن "التحالف الدولي لم ينفذ اي عملية عسكرية في غرب الانبار وإن جميع العمليات تقوم بها القوات العراقية وتتلقى في بعضها دعماً جوياً من التحالف الدولي بتنسيق وموافقات محددة".وبينت، ان "العلاقات مع التحالف الدولي مستمرة في جميع فعاليات ومجالات العمل {التدريب، الاستشارة، الدعم اللوجستي، الحركة على الارض وفِي الجو}، وتجري ضمن سياقات عمل دقيقة ومشروطة".انتهى

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