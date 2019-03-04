2019/03/04 | 23:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمليات المشتركة : علاقتنا مع التحالف الدولي مستمرة و حركته قواته في الارض و الجو مشروطة

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