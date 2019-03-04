2019/03/04 | 23:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ العمليات المشتركة: حركة قوات التحالف الدولي بالارض والجو محدودة ومشروطة

04/03/2019 23:30:00 PM |

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واع/بغداد/م.ا

أوضحت قيادة العمليات المشتركة،اليوم الاثنين، علاقتها مع التحالف الدولي وحركة قواته على الأرض والجو.

وذكرت العمليات المشتركة في بيان لخلية الاعلام الأمني تلقته( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) أن "حركة قوات التحالف الدولي على الأرض وفي الجو تجري ضمن سياقات عمل دقيقة و مشروطة بموافقة القائد العام للقوات المسلحة وقيادة العمليات المشتركة".

وشددت القيادة على أن "التحالف الدولي لم ينفذ اي عملية عسكرية في غرب الانبار وإن جميع العمليات تقوم بها القوات العراقية وتتلقى في بعضها دعماً جوياً من التحالف الدولي بتنسيق وموافقات محددة".

وبينت، ان "العلاقات مع التحالف الدولي مستمرة في جميع فعاليات ومجالات العمل (التدريب، الاستشارة، الدعم اللوجستي، الحركة على الارض وفِي الجو)، وتجري ضمن سياقات عمل دقيقة ومشروطة".

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