2019/03/04 | 23:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت قيادة العمليات المشتركة اليوم الاثنين أن حركة قوات التحالف الدولي على الأرض وفي الجو تجري ضمن سياقات عمل دقيقة و مشروطة بموافقة القائد العام للقوات المسلحة وقيادة العمليات المشتركة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمليات المشتركة: علاقتنا مع التحالف الدولي مستمرة وحركته محدودة ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمليات المشتركة: علاقتنا مع التحالف الدولي مستمرة وحركته محدودة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).