الحلبوسي يلتقي نظيره القطري

2019/03/04 | 23:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، مع رئيس مجلس الشورى القطري أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود العلاقات الثنائية بين البلدين.

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