الاتحاد السعودي يقسو على الريان القطري بدوري أبطال آسيا

2019/03/04 | 23:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قدم فريق الاتحاد السعودي نتيجة كبيرة وفوزاً ساحقاً أمام ضيفه الريان القطري، بخماسية مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جرت بينهما على ملعب الجوهرة المشعة، الإثنين، ضمن المنافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

وعاد العميد، الضيوف على التقدم بهدف حمل توقيع جونزالو فييرا في الدقيقة 23، ليرد بخماسية ثقيلة، عبر 45 فهد مساعد المولد، وعبد العزيز العرياني، وزياد الصحفي، وعبدالرحمن الغامدي، (45، 46، 48، 70 من ركلة جزاء، 78).

ووضع الفريق الجداوي أول ثلاث نقاط في رصيده لحساب المجموعة الثانية، بفارق الأهداف أمام لوكوموتيف طشقند الأوزبكي الذي تغلب بدوره على الوحدة الإماراتي بهدفين دون رد.

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