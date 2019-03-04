الاحتلال يمهل «الأوقاف الإسلامية» أسبوعا للرد على طلب إغلاق مصلى باب الرحمة

2019/03/04 | 23:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أمهلت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، مساء الإثنين، مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في مدينة القدس المحتلة، أسبوعا للرد على طلب سلطات الاحتلال إغلاق مصلى باب الرحمة.

وهددت المحكمة، أنه إذا لم يستجب “مجلس الأوقاف الإسلامية” في عضون أسبوع، فإنها ستصدر أمر إغلاق المصلى.

وكانت النيابة العامة الإسرائيلية قدمت طلبا جديدا لمحكمة الصلح طالبت فيه إصدار أمر تمديد إغلاق مُصلى باب الرحمة.

وأوضح محامون فلسطينيون، في بيان مشترك لهم صباح الإثنين، أن النيابة الإسرائيلية تطالب محكمة الصلح بتمديد إغلاق مصلى باب الرحمة، بحجة واهية وباطلة مفادها بأنّ المُصلى يستعمل حالياً كمكاتب للجنة التراث الإسلامي المحظورة بحسب القانون الإسرئيلي.

وشدد طاقم الدفاع على ضرورة تفعيل الجهود الدبلوماسية بأعلى المستويات لإجبار السلطات الإسرائيلية على احترام المواثيق والمعاهدات الدولية، وسحب هذه الطلبات المُقدمة إلى المحاكم بادعاءات باطلة تضليلية.

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