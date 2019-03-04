2019/03/04 | 23:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقّع الاتحاد الأوروبي اتفاقا واسعا للخدمات الجوية مع قطر، اليوم الاثنين، يسمح لشركات الطيران القطرية ونظيراتها الأوروبية بالاستخدام غير المحدود للمجال الجوي لبعضهم البعض.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد الأوروبي وقطر يوقعان اتفاقا للسماء المفتوحة) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحاد الأوروبي وقطر يوقعان اتفاقا للسماء المفتوحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).