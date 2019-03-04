لهذا السبب نال لقبه... القبض على

2019/03/04 | 23:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع في أيدي السلطات السورية مجند نيوزلندي من تنظيم "داعش" الإرهابي، معروف بلقب "المجند الأخرق"، الذي شجع على شن هجمات إرهابية في أستراليا.

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