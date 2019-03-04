2019/03/04 | 23:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أعلنت قيادة العمليات المشتركة، الاثنين، أن تحركات قوات التحالف الدولي في غرب الانبار تجري ضمن سياقات عمل دقيقة و مشروطة بموافقة القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي.وقالت القيادة في بيان تلقى “ناس” نسخة منه اليوم (4 اذار 2019)، ان “التحالف الدولي لم ينفذ اي عملية عسكرية في غرب الانبار و […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العمليات المشتركة تصدر بياناً حول العلاقة مع قوات التحالف الدولي NAS | موقع ناس الرسمي.

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