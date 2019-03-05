وكيل أعمال بيل: طريقة تعامل جمهور ريال مدريد مع اللاعب مخزية

2019/03/05 | 00:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حظي برشلونة بإشادة هائلة من وسائل الإعلام في كتالونيا، بعدما اقترب من إحراز لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم عقب فوز 1-صفر على ريال مدريد يوم السبت، بينما طالبت وسائل إعلام في العاصمة بإجراء تغييرات شاملة في ريال بعد إخفاق محلي جديد.

وسجل إيفان راكيتيتش بهدوء في الشوط الأول ليقود برشلونة للفوز والتقدم بفارق 12 نقطة على غريمه، بينما بات يتفوق بفارق عشر نقاط على أتليتيكو مدريد أقرب منافسيه.

وكتبت صحيفة سبورت الصادرة في برشلونة في عنوان رئيسي “نحن الأبطال” ووصفت الفوز الذي جاء بعد ثلاثة أيام من الفوز 3-صفر على ريال في قبل نهائي كأس ملك إسبانيا بأنه أشبه “باعتداء جديد على سانتياجو برنابيو”.

وأضافت صحيفة موندو ديبورتيفو الصادرة في برشلونة أيضا “بات بوسع برشلونة أن يلامس اللقب بعدما قتل آمال مدريد”.

وأصبح برشلونة أول فريق في تاريخ الدوري الإسباني يحقق أربعة انتصارات متتالية في الدوري في ضيافة ريال مدريد ما دفع صحيفة سبورت إلى الفخر بالتفوق على الغريم.

وكتب محرر الصحيفة، “يستطيع برشلونة الآن الحصول على مفاتيح برنابيو، وهو الاستاد الذي بات مقرا للفريق والذي لا يشعر فيه بأي خوف على الإطلاق”.

وكتبت صحيفة ماركا الصادرة في مدريد “برشلونة وجه ضربة جديدة وقضى على ريال في الكأس والدوري في غضون ثلاثة أيام”.

وأضافت صحيفة آس في مدريد على صفحتها الرئيسية “مدريد يستسلم” وأشارت إلى انتهاء حقبة ضمت العديد من اللاعبين الكبار الذين تراجع مستواهم مثل سيرجيو راموس وجاريث بيل وتوني كروس ومارسيلو.

وقالت الصحيفة “هذه أزمة تتطلب من النادي أن يعيد بناء نفسه في الصيف بطريقة تحتاج إلى الكثير من التفكير بعد عام مضطرب”.

وأضافت “هناك حاجة لإجراء تغييرات في الفريق حيث نفد رصيد المدرب سانتياجو سولاري وقبل ذلك التشكيلة التي تضم الكثير من اللاعبين أصحاب الأجور الضخمة والمكانة المتضخمة”.

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