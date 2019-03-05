تسلا تخطط للكشف عن سيارتها

2019/03/05 | 00:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: تستعد شركة "تسلا" للكشف عن سيارتها الجديدة "موديل واي" خلال حدث في ولاية لوس أنجلوس الأمريكية يوم 14 مارس الجاري.





وقال الرئيس التنفيذي للشركة "إيلون موسك" في تغريدة عبر تويتر، يوم الأحد، إن "موديل واي" كونها سيارة دفع رباعي ستكون أكبر وأكثر تكلفة بحوالي 10% من "موديل 3".





وتهدف الشركة الأمريكية لتنصنيع "موديل واي" في مصنها جيجا فاكتوري في شنجهاي بالصين.





وأضاف موسك أنه سيتم الإفصاح عن المواصفات التفصيلية والأسعار، بالإضافة إلى رحلات تجريبية ل"موديل واي"

وكان موسك قد أعلن الجمعة الماضية قرارات بخفض الأسعار وإغلاق متاجر إلى جانب تقليل النفقات.





وبحلول الساعة 8:35 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سهم "تسلا" بنحو 3% إلى 286 دولار.





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