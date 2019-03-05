مدرب الزوراء: حققنا التعادل على الفريق الايراني بهذه الطريقة وغياب هادي مؤثر

2019/03/05 | 00:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اكد مدرب فريق الزوراء حكيم شاكر، تحقيق التعادل على الفريق الإيراني من خلال قراءتنا لطريقة لعب الفريق المنافس.

وقال شاكر لبرنامج {كوورة} بثته قناة الفرات الفضائية الليلة، ان" الفريق اليوم يمر بمحنة كبيرة نتيجة للظروف والنتائج وتواجهه الكثير من المعوقات والعراقيل؛ لكننا عملنا بما هو موجود والظروف اليوم عرقلت سير الزوراء".وأضاف ان" الفريق الخصم اليوم له سمعة كبيرة وانجازات كبيرة؛ لذلك عمدنا الى اختيار الالية التي تطبق جيدا، ومن خلال قراءتنا لطريقة لعب الفريق المنافس مكنتنا من تفويت الفرص على الخصم".وأشار شاكر الى ان" غياب صفاء هادي اثر بشكل كبيرة على الزوراء وكان هدفنا الحفاظ على النقطة".واستهل فريق الزوراء العراقي لكرة القدم، اليوم الاثنين، مشاركته في بطولة دوري ابطال اسيا، بالتعادل امام فريق ذوب اهن الايراني بدون اهداف، في اللقاء الذي جرى على ملعب فولاذ شهر الايراني، ضمن مباريات الجولة الاولى من منافسات المجموعة الاولى.وشهدت هذه المباراة عودة الأندية العراقية إلى البطولة القارية الأهم للمرة الأولى منذ عام 2008.انتهى

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