ابرز نتائج اجتماع اتحاد الكرة العراقية !

2019/03/05 | 00:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ١- المصادقة على تسمية عماد محمد مدربا للناشئين٢- تكليف عبدالخالق مسعود برئاسة لجنة المنتخبات مؤقتا بعد المصادقة

على استقالة فالح موسى.٣- تسمية يحيى كريم رئيسا للجنة النسوية ٤- غدا مناقشة تسمية الكادر المحلي المساعد لكاتانيش٥- تسمية وفد الكونغرس الاسيوي الذي يتألق من عد الخالق مسعود ويحيى

كريم وصباح رضا.٦- عقد اجتماع صباح الثلاثاء مع الملاكات التدريبية وهم : قحطان جثير

وعماد محمد وحسن كمال لتسمية الملاكات المساعدة .

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