2019/03/05 | 00:09

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البيت الأبيض يتسلم طلباً من اللجنة القضائية بمجلس النواب للتحقيق

بتورط أفراد من إدارة ترامب في قضايا فساد

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