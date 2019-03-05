بولتون يصف زعيم المعارضة الفنزويلية بـ

2019/03/05 | 00:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، زعيم المعارضة في فنزويلا خوان غوايدو بـ"الرئيس غوايدو".

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