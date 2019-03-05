تعليق جاويش أوغلو على حظر النمسا شعار حزب تركي

2019/03/05 | 00:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم الاثنين، على حظر النمسا رمز "بوزقورت" (الذئب الأغبر)، شعار حزب "الحركة القومية" التركي.

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