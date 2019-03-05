بعد عودته إلى فنزويلا... غوايدو يدعو أنصاره للتظاهر يوم السبت المقبل

2019/03/05 | 00:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا زعيم المعارضة في فنزويلا خوان غوايدو، الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، اليوم الاثنين، أنصاره للخروج إلى الشوارع والتظاهر مجددا يوم السبت المقبل.

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