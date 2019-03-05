2019/03/05 | 00:36
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الاسلامي التركماني : الاتفاق المعلن بين الحزبين الكرديين سيدخل كركوك في مأزق خطير
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاسلامي التركماني : الاتفاق المعلن بين الحزبين الكرديين سيدخل كركوك في مأزق خطير ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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