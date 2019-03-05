المسيحيّون في العراق ، يمسحون جبينهم بالزّيت ويستقبلون الصوم الكبير

2019/03/05 | 00:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل احتفل كل من الخور اسقف ( فارس تمس ) بمعية الابوين ( يونان حنو و اسطيفانوس الكاتب ) برتبة المسامحة ،التي تبين المفهوم العظيم للغفران والمسامحة على خطى يسوع ،والمتجسده فيما قاله لبطرس _ بل سبعين مرة سبع مرات _ ومافعله على الصليب حينما غفر لجلاديه .وبعد الإنتهاء من […]

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