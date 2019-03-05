تقلبات الأسهم وآمال الصفقة التجارية.. الأبرز بالأسواق العالمية اليوم

2019/03/05 | 00:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

من:أحمد شوقي

مباشر: أثارت تقلبات الأسهم وآمال التوصل لصفقة تجارية بين الصين والولايات المتحدة اهتمامات الأسواق العالمية بنهاية تعاملات اليوم الإثنين.





وتزايدت آمال عقد صفقة تجارية بين الصين والولايات المتحدة على خلفية تقارير صحفية ذكرت أن الطرفين في المراحل النهائية للتوصل لاتفاق يخفض التعريفات الجمريكية، إلى جانب تصريحات المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض بأن أكبر اقتصادين في العالم أحرزا تقدماً في المحادثات.





ومن جهة أخرى، تجري المفوضية الأوروبية محادثات مع الولايات المتحدة في الأربعاء المقبل على آمل التوصل لاتفاق يمنع فرض تعريفات أمريكية جديدة ضد الكتلة.





تقلبات الأسهم

شهدت الأسهم الأمريكية تقلبات ملحوظة بنهاية تعاملات اليوم، حيث فقد "داو جونز" أكثر من 200 نقطة بعدما تجاوزت مكاسبه 100 نقطة خلال التداولات.





وأظهرت بيانات اقتصادية اليوم، تراجع الإنفاق على البناء في الولايات المتحدة بعكس توقعات المحللين خلال ديسمبر الماضي.





في حين غلب الصعود على مؤشرات الأسهم الأوروبية في نهاية تعاملات اليوم بقيادة قطاع الموارد الأساسية مع تطورات التجارة الإيجابية.





وكشفت بيانات اقتصادية عن تعافي ثقة المستثمرين في اقتصاد منطقة اليورو خلال مارس الجاري، فيما ارتفعت أسعار المنتجين خلال يناير الماضي.





أما في بريطانيا، فقد سجل نشاط البناء أول انكماش في 11 شهراً خلال فبراير الماضي.





ومع التفاؤل بشأن التجارة، ارتفع مؤشر "نيكي" الياباني لأعلى مستوى في 3 أشهر عند الإغلاق.





كما ارتفعت مؤشرات الأسهم الصينية في ختام تعاملات اليوم وكسر مؤشر "شنغهاي المركب" حاجز الـ3000 نقطة للمرة الأولى في 9 أشهر.





مكاسب النفط وخسائر الذهب

ارتفعت أسعار النفط بنحو 1.4% عند تسوية التعاملات بدعم إشارات خفض الإنتاج من قبل أوبك وآمال عقد صفقة تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.





ومن جانبه ذكر وزير الطاقة الروسي أن موسكو تعتزم تسريع وتيرة خفض إنتاج النفط خلال مارس الجاري.





في حين، استمرت أسعار الذهب في الهبوط للجلسة السادسة على التوالي عند تسوية التعاملات مع صعود العملة الأمريكية ليفقد المعدن الأصفر أكثر من 11 دولاراً.





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