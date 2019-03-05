2019/03/05 | 00:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم الإثنين، بعد جلسة متقلبة حيث فقد "داو جونز" أكثر من 200 نقطة بعد بيانات اقتصادية سلبية، وعلى الرغم من إشارات اقتراب التوصل لصفقة تجارية بين الصين والولايات المتحدة.





وتراجع سهم "بوينج" بنحو 1.8% ليقود خسائر المؤشر الصناعي "داو جونز" بعدما كان مرتفعاً بأكثر من 100 نقطة خلال التعاملات.





وأظهرت بيانات اقتصادية، تراجع الإنفاق على البناء في الولايات المتحدة بنحو 0.6% خلال ديسمبر الماضي بعكس التقديرات.





وكانت الأسهم الأمريكية قد ارتفعت في وقت سابق من التعاملات على خلفية تقارير صحفية أن الصين والولايات المتحدة في المراحل النهائية من المفاوضات بشأن اتفاق يخفض التعريفات الجمركية بين الطرفين.





ومن جانبه، ذكر المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض أن واشنطن أحرزت تقدماً في المحادثات التجارية مع الصين، مشيراً إلى احتمالية عقد صفقة بين الطرفين.





وعند نهاية التعاملات، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.9% ليصل إلى 25820.1 نقطة، ليفقد 205.4 نقطة.





كما هبط "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.4% مسجلاً 2792.5 نقطة، فيما تراجع "ناسداك" بنسبة 0.2% إلى 7577.5 نقطة.





وبحلول الساعة 9:05 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية هامشياً بنحو 0.09% إلى 96.616.





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