العمليات المشتركة: علاقتنا مع التحالف الدولي مستمرة وحركة قواته محدودة ومشروطة

2019/03/05 | 00:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت قيادة العمليات المشتركة اليوم الاثنين أن حركة قوات التحالف الدولي على الأرض وفي الجو تجري ضمن سياقات عمل دقيقة و مشروطة بموافقة القائد العام للقوات المسلحة وقيادة العمليات المشتركة.

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