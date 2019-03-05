ميدفيديف: روسيا تسعى إلى امتلاك أسلحة حديثة وفعالة ولكن

2019/03/05 | 00:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف، أن روسيا جينيا ترفض الحرب، وسعيها إلى امتلاك أسلحة حديثة وفعالة للردع فقط، مشيرا إلى أن "حدائق" لوكسمبورغ لا يهددها شيء.

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