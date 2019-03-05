مصدر عسكري سوري: استهدفنا حشودا غير مسبوقة لـ

2019/03/05 | 00:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استهدف الجيش السوري اليوم حشودا ضخمة لفصائل تنظيم القاعدة على محاور محاور قرى وبلدات طويل الحليب والكتيبة المهجورة ومحيط بلدة الصرمان غرب بلدة أبو الظهور بريف إدلب الجنوبي الشرقي.

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